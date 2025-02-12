«Атлетико» сыграет с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании

В полуфинале турнира сыграют следующие пары:
- «Барселона» — «Атлетико» Мадрид;
- «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.
Первые матчи ½ финала Кубка Испании пройдут
В четвертьфинале «Атлетико» разгромил «Хетафе» со счетом 5:0, «Реал» обыграл «Леганес» (3:2), «Барселона» была сильнее «Валенсией» (5:0), а «Реал Сосьедад» переиграл «Осасуну» (2:0).
В первом круге чемпионата Испании «Атлетико» на выезде обыграл «Барселону» со счетом 2:1. На гол Педри мадридцы ответили мячами Родриго де Пауля и Александра Серлота.
Действующим обладателем кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао. В прошлогоднем финале баски оказались сильнее «Мальорки». «Атлетик» тогда победил в серии пенальти после ничьей со счетом 1:1.