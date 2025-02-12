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«Атлетико» сыграет с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании

«Реал» и «Барселона» узнали соперников по полуфиналу Кубка страны.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В полуфинале турнира сыграют следующие пары:

  • «Барселона» — «Атлетико» Мадрид;
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.

Первые матчи ½ финала Кубка Испании пройдут 25—26 февраля, ответные — 1—2 апреля.

В четвертьфинале «Атлетико» разгромил «Хетафе» со счетом 5:0, «Реал» обыграл «Леганес» (3:2), «Барселона» была сильнее «Валенсией» (5:0), а «Реал Сосьедад» переиграл «Осасуну» (2:0).

В первом круге чемпионата Испании «Атлетико» на выезде обыграл «Барселону» со счетом 2:1. На гол Педри мадридцы ответили мячами Родриго де Пауля и Александра Серлота.

Действующим обладателем кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао. В прошлогоднем финале баски оказались сильнее «Мальорки». «Атлетик» тогда победил в серии пенальти после ничьей со счетом 1:1.

Атлетико
Барселона
Реал Сосьедад
Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь