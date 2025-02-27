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«Мы достигли дна». «Ювентус» сенсационно вылетел из Кубка Италии

«Ювентус» дома уступил «Эмполи» (1:1, пен. 2:4) в четвертьфинальном матче Кубка Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Счет в матче на 24-й минуте открыл марокканский полузащитник «Эмполи» Юссеф Мале. На 66-й минуте «Ювентус» сравнял счет благодаря точному удару полузащитника Кефрена Тюрама.

В серии послематчевых пенальти футболисты «Эмполи» реализовали все свои удары, а у «Ювентуса» неточные удары нанесли Душан Влахович и Кенан Йылдыз.

«Мне стыдно. То, как мы играли в первом тайме, заставляет меня чувствовать стыд. Надеюсь, мои игроки чувствуют себя так же. Мы можем ошибаться в чем угодно, но только не в своем отношении к делу, к игре. Я ошибся, раз не заставил людей понять важность ношения футболки “Ювентуса”, мы заслужили не выйти в полуфинал Кубка Италии.

Надеюсь, критика будет жесткой, публика была даже слишком благосклонна к тому, что мы увидели в первой половине матча. Я надеюсь увидеть реакцию игроков немедленно. Мне стыдно за то, что я увидел, и я чувствую огромную ответственность. Говорить о менталитете в этот момент означает понимать, кто вы и что вы делаете, чтобы заслужить право быть здесь. Сегодня мы ошиблись в единственной вещи, которая не может быть неправильной в этом клубе, а именно в отношении к делу. Мы достигли дна», — сказал главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта после матча.

«Ювентус» не дошел до полуфинала Кубка Италии впервые с 2019 года. В прошлом году туринцы выиграли турнир, обыграв в финале «Аталанту» (1:0).

В полуфинале «Эмполи» сыграет с «Болоньей». Во второй полуфинальной паре сыграют «Милан» и «Интер». Матчи пройдут 2 и 23 апреля.

Ювентус
Эмполи
Милан
Интер
Болонья
Чемпионат Италии: таблица и календарь