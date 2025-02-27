«Мы достигли дна». «Ювентус» сенсационно вылетел из Кубка Италии

«Мне стыдно. То, как мы играли в первом тайме, заставляет меня чувствовать стыд. Надеюсь, мои игроки чувствуют себя так же. Мы можем ошибаться в чем угодно, но только не в своем отношении к делу, к игре. Я ошибся, раз не заставил людей понять важность ношения футболки “Ювентуса”, мы заслужили не выйти в полуфинал Кубка Италии.



Надеюсь, критика будет жесткой, публика была даже слишком благосклонна к тому, что мы увидели в первой половине матча. Я надеюсь увидеть реакцию игроков немедленно. Мне стыдно за то, что я увидел, и я чувствую огромную ответственность. Говорить о менталитете в этот момент означает понимать, кто вы и что вы делаете, чтобы заслужить право быть здесь. Сегодня мы ошиблись в единственной вещи, которая не может быть неправильной в этом клубе, а именно в отношении к делу. Мы достигли дна», — сказал главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта после матча.