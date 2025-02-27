Гвардиола: Хусанов оказал невероятное влияние на игру

«Искренне рад победе и трем очкам, потому что они нужны нам. Второй тайм был открытым, потому что мы не довели игру до конца в первом тайме, когда у нас было много голевых моментов. С теми качествами, что у нас есть, моменты нужно реализовывать. Мы знали, что во втором тайме нам придется туго, но мы справились. Ребята сражались, и я очень рад, потому что здесь всегда непросто играть.



Мы действительно довольны результатом, и, конечно, мы многое сделали хорошо. Молодые игроки, как Хусанов, оказали невероятное влияние на игру. У “Тоттенхэма” один из лучших по глубине составов, что я когда-либо видел. Их тренер — выдающийся, исключительный специалист. Кулусевски, Сон Хын Мин, Спенс — когда они выходят на поле, то оказывают влияние, и в первом тайме они также были великолепны. Это фантастическая команда», — сказал Гвардиола.