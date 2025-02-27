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Гвардиола: Хусанов оказал невероятное влияние на игру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выездную победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии. Об этом сообщает TNT Sports.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный мяч в этой встрече на 12-й минуте забил Эрлинг Холанд.

«Искренне рад победе и трем очкам, потому что они нужны нам. Второй тайм был открытым, потому что мы не довели игру до конца в первом тайме, когда у нас было много голевых моментов. С теми качествами, что у нас есть, моменты нужно реализовывать. Мы знали, что во втором тайме нам придется туго, но мы справились. Ребята сражались, и я очень рад, потому что здесь всегда непросто играть.

Мы действительно довольны результатом, и, конечно, мы многое сделали хорошо. Молодые игроки, как Хусанов, оказали невероятное влияние на игру. У “Тоттенхэма” один из лучших по глубине составов, что я когда-либо видел. Их тренер — выдающийся, исключительный специалист. Кулусевски, Сон Хын Мин, Спенс — когда они выходят на поле, то оказывают влияние, и в первом тайме они также были великолепны. Это фантастическая команда», — сказал Гвардиола.

Хусанов перешел в «Манчестер Сити» в январе этого года из «Ланса» за 40 млн евро. 20-летний защитник сборной Узбекистана провел за новый клуб шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

«Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 20 очков. 8 марта «горожане» на выезде сыграют с «Ноттингем Форест».

Тоттенхэм Хотспур
0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 27
26.02.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
12′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
4
Кевин Дансо
23
Педро Порро
14
Арчи Грэй
15
Лукас Бергвалль
22
Бреннан Джонсон
13
Дестини Удоджи
67′
24
Джед Спенс
10
Джеймс Мэддисон
57′
82′
16
Тимо Вернер
30
Родриго Бентанкур
31′
67′
29
Пап Метар Сарр
87′
11
Матис Тель
66′
21
Деян Кулушевски
28
Уилсон Одорбер
67′
7
Сон Хын Мин
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
45
Абдукодир Хусанов
27
Матеус Нунес
9
Эрлин Бреут Холанн
8
Матео Ковачич
90′
19
Илкай Гюндоган
14
Нико Гонсалес
74′
20
Бернарду Силва
7
Омар Мармуш
74′
47
Фил Фоден
11
Жереми Доку
90′
87
Джеймс Макэйти
26
Савио
90′
10
Джек Грилиш
Статистика
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
3
12
Фолы
15
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Чемпионат Англии: таблица и календарь