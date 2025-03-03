Гол Неймара вывел «Сантос» в полуфинал Лиги Паулиста: видео

Неймар перешел в «Сантос» 31 января в качестве свободного агента. До этого бразилец на протяжении полутора лет был игроком саудовского «Аль-Хиляля», сыграв за это время всего семь матчей. Контракт Неймара с «Сантосом» рассчитан до конца июня 2025 года.