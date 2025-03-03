Гол Неймара вывел «Сантос» в полуфинал Лиги Паулиста: видео

Забитыми мячами в этой встрече отметились Неймар (9') и Жоау Шмидт (56'). Звездный бразилец забил третий гол после возвращения в «Сантос», отличившись точным ударом со штрафного.
Неймар перешел в «Сантос» 31 января в качестве свободного агента. До этого бразилец на протяжении полутора лет был игроком саудовского «Аль-Хиляля», сыграв за это время всего семь матчей. Контракт Неймара с «Сантосом» рассчитан до конца июня 2025 года.
В этом сезоне Неймар провел за «Сантос» семь матчей в Лиге Паулиста, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.
Соперник «Сантоса» по полуфиналу Лиги Паулиста определится позднее. Им станет либо «Коринтианс», либо действующий чемпион штата Сан-Паулу — «Палмейрас». Матч пройдет 8 или 9 марта.
Чемпионат штата завершится 27 марта, а уже через два дня начнется чемпионат Бразилии. «Сантос» в первом туре на выезде сыграет с «Васко да Гама».