Гол Суареса помог «Интер Майами» разгромить «Хьюстон»: видео

Гости вышли вперед уже на шестой минуте, отличился Теласко Сеговия. Удвоил преимущество команды Тадео Алленде на 37-й минуте. Через десять минут Сеговия оформил дубль. Разгромным счет сделал Луис Суарес на 79-й минуте, в его активе также три результативные передачи. Николас Лодейро на 85-й минуте забил единственный мяч техасцев в этой встрече.