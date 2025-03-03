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Гол Суареса помог «Интер Майами» разгромить «Хьюстон»: видео

Помимо эффектного гола, уругвайский нападающий записал на свой счет три голевые передачи.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Интер Майами» одержал выездную победу над «Хьюстон Динамо» в матче МЛС. Итоговый счет — 4:1.

Гости вышли вперед уже на шестой минуте, отличился Теласко Сеговия. Удвоил преимущество команды Тадео Алленде на 37-й минуте. Через десять минут Сеговия оформил дубль. Разгромным счет сделал Луис Суарес на 79-й минуте, в его активе также три результативные передачи. Николас Лодейро на 85-й минуте забил единственный мяч техасцев в этой встрече.

Лидер команды из Майами, аргентинский форвард Лионель Месси, не попал в заявку на игру. Пресс-служба «Хьюстон Динамо» опубликовала заявления касательно отсутствия Лионеля Месси в заявке «Интер Майами» на матч регулярного чемпионата MLS. Клуб пообещал болельщикам, посетившим игру, бесплатный билет на другой матч.

Следующий матч «Интер Майами» проведет дома 9 марта с «Шарлотт». «Хьюстон Динамо» днем ранее сыграет на выезде с «Коламбус Крю»,