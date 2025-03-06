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В «Барселоне» рассказали, может ли Неймар вернуться в клуб

Спортивный директор «Барселоны» Деку не исключил того, что Неймар может вернуться в клуб в следующем сезоне, передает «Евро-Футбол. Ру» со ссылкой на Barca Universal.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Я восхищаюсь Неймаром, но у нас нет планов на следующий сезон. Всё зависит от множества факторов. Неймар — отличный футболист, но строительство команды требует планирования», — сказал Деку.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За это время он принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых отметился 105 голами и 76 результативными передачами. В составе сине-гранатовых он два раза выигрывал чемпионат Испании и становился победителем Лиги чемпионов.

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» летом 2023 года за 90 миллионов евро. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск.

28 января стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, после чего бразилец вернулся на родину и подписал контракт с «Сантосом».