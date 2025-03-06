В «Барселоне» рассказали, может ли Неймар вернуться в клуб

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» летом 2023 года за 90 миллионов евро. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск.