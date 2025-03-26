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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис выбыл из строя на полгода

24-летний футболист мюнхенского клуба получил травму в матче сборной Канады.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сборная Канады обыграла национальную команду США в матче за третье место в Лиге наций КОНКАКАФ со счетом 2:1. Альфонсо Дэвиса заменили на 12-й минуте игры.

Как сообщает Bild, в ходе обследования выяснилось, что левый защитник «Баварии» порвал крестообразную связку колена. Ожидается, что восстановление футболиста займет 6 месяцев.

Защитник перешел в «Баварию» из клуба «Ванкувер Уайткэпс» летом 2018 года. За это время канадец провел за клуб 226 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 34 голевые передачи.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 62 очка за 26 матчей и опережает идущий на втором месте «Байер» на 6 баллов. В четвертьфинале Лиги чемпионов мюнхенцы 8 и 16 апреля сыграют с миланским «Интером».