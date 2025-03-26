На стадионе «Эвертона» к хот-догам подают синий кетчуп

«Эвертон» базируется в том же городе, что и «красные». Клуб был основан в 1878 году, на 14 лет раньше, чем «Ливерпуль», но при этом менее успешен в сравнении с конкурентом. «Эвертон» 9 раз становился чемпионом Англии, последний раз — в 1987 году. На счету «Ливерпуля» 19 национальных титулов.