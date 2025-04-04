Тренер «Челси» — о победе: Надо уметь выигрывать в грязной борьбе

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Единственный гол в матче на 50-й минуте после передачи Коула Палмера забил полузащитник Энцо Фернандес.
«Результат — это важная часть, потому что сезон уже близится к завершению. В то же время мы стараемся добиться результата, играя так, как хотим. В какие-то моменты команда действовала очень хорошо, но затем мы перестали работать, и нам не нравится заканчивать матч так, как это произошло в последние пять минут. Если мы хотим стать по-настоящему важной командой, мы должны уметь побеждать в грязной, некрасивой борьбе, и я в целом доволен.
В общем, я считаю, что это была очень хорошая игра, мы заслуженно победили. Уже в первом тайме мы создали достаточно моментов, чтобы забить. В последние 10 минут команда проявила старание, сплоченность, дух — и это то, что нам необходимо», — — приводит слова Марески Yahoo Sports.
Также Энцо Мареска высказался о Лиге чемпионов.
«Если говорить о результатах, то, конечно, важно выйти в Лигу чемпионов, но лично я стараюсь замечать, как мы совершенствуемся день ото дня. Я вижу, что команда становится все лучше и лучше», — приводит слова специалиста ВВС.
«Челси» поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 52 очками. В следующем туре синие сыграют в гостях против «Брентфорда».