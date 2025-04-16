Форвард «Манчестер Юнайтед» выбыл из-за травмы до конца сезона

23-летний Джошуа Зиркзее получил травму в матче 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4).
«Джошуа выбыл до конца сезона, он больше не сыграет. Пускай готовится к следующему сезону. Это тяжело, особенно в данный момент. Сейчас он должен подготовиться к восстановлению», — приводит слова Аморима The Athletic.
Летом 2024 года Зиркзее перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Болоньи» за 42,5 миллиона евро. Нидерландец провел 48 матчей за «красных дьяволов», в которых рабил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи. В активе Зиркзее 6 матчей и 1 гол за сборную Нидерландов.
После 32 туров Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. 20 апреля подопечные Рубена Аморима сыграют дома с «Вулверхэмптоном».