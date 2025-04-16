«Шанхай Шэньхуа» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского наставника Леонида Слуцкого одержала победу со счетом 3:2. В составе хозяев забитыми мячами отметились Цзян Шэнлун, Андре и Жоау Карлуш. В составе «Циндао Хайню» отличились Веллингтон Силва и Элвис Шарич.
После семи туров «Шанхай Шэньхуа» набрал 17 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, в активе клуба пять побед и две ничьи. Вторым идет «Шаньдун Тайшань» с 16 очками. «Шанхай Шэньхуа» продлил свою серию без поражений во всех внутренних турнирах до 12 матчей.
Леонид Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Контракт специалиста с клубом из Шанхая рассчитан до конца 2025 года. В начале ноября «Шанхай Шеньхуа» выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив один балл клубу «Шанхай Порт». «Шэньхуа» показал лучший результат в своей истории в китайской Суперлиге, набрав 77 очков.
Под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» дважды становился обладателем Суперкубка Китая. Леонид Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Уралан», «Москву», «Халл Сити» и «Витесс».