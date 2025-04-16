«Шанхай Шэньхуа» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Китая

После семи туров «Шанхай Шэньхуа» набрал 17 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, в активе клуба пять побед и две ничьи. Вторым идет «Шаньдун Тайшань» с 16 очками. «Шанхай Шэньхуа» продлил свою серию без поражений во всех внутренних турнирах до 12 матчей.