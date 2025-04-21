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Матчи чемпионата Италии перенесены из-за смерти Папы Римского

Четыре матча итальянский Серии А, которые должны были состояться 21 апреля, перенесены из-за смерти Папы Римского Франциска, скончавшегося в своей резиденции в Ватикане.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«В связи с кончиной Папы Римского Профессиональная лига Серия А объявляет, что матчи, запланированные на сегодня в чемпионате, переносятся на более поздний срок», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.

Утром 21 апреля служба печати Святого престола сообщила о смерти Папы Римского на 89-м году жизни. Франциск стал первым главой Римско-католической церкви из Латинской Америки. На посту Папы он пробыл 12 лет и считался 266-м главой Римско-католической церкви.

21 апреля в чемпионате Италии должны были состоятся четыре матча: «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио», «Парма» — «Ювентус».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», который в 33 играх набрал 71 очко. На втором месте находится «Наполи», также имеющий в своем активе 71 балл. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», которая заработала 64 очка.