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Перенесенные из-за смерти Папы Римского матчи Серии А пройдут 23 апреля

Принято решение относительно перенесенных матчей 33‑го тура чемпионата Италии, отложенных из‑за смерти Папы Римского Франциска.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Как сообщает пресс‑служба Серии А, все четыре матча состоятся спустя два дня после первоначально запланированной даты — в среду, 23 апреля. На понедельник, 21 апреля, были запланированы матчи «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио» и «Парма» — «Ювентус».

Утром 21 апреля служба печати Святого престола сообщила о смерти Папы Римского на 89-м году жизни. Франциск стал первым главой Римско-католической церкви из Латинской Америки. На посту Папы он пробыл 12 лет и считался 266-м главой Римско-католической церкви.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», который в 33 играх набрал 71 очко. На втором месте находится «Наполи», также имеющий в своем активе 71 балл. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», которая заработала 64 очка.