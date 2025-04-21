Перенесенные из-за смерти Папы Римского матчи Серии А пройдут 23 апреля

Как сообщает пресс‑служба Серии А, все четыре матча состоятся спустя два дня после первоначально запланированной даты — в среду, 23 апреля. На понедельник, 21 апреля, были запланированы матчи «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио» и «Парма» — «Ювентус».