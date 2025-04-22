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В «Лацио» недовольны матчем в день прощания с папой римским

Накануне четыре матча чемпионата Италии были перенесены из-за смерти папы римского Франциска.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает Corriere dello Sport, президент «Лацио» Клаудио Лотито не согласился с решением руководства чемпионата Италии о переносе гостевого матча против «Дженоа» на 23 апреля.

Лотито потребовал срочной встречи с руководством Итальянской федерацией футбола. Римляне жалуются, что решение о переносе игры на 23 апреля было принято без консультаций с клубом. В «Лацио» сообщили, что хотят принять участие в церемонии прощания с Папой Франциском в Ватикане, которая пройдет в Риме в среду. А перенесенный матч с «Дженоа» не позволит им этого сделать.

В клубе убеждены, что этого можно было бы избежать, если бы Серия А лучше определила порядок действии в такой ситуации. Уже в субботу, 26 апреля, «Лацио» примет «Парму».

Ранее стало известно, что матчи чемпионата Италии, запланированные на 21 апреля, перенесены из-за смерти папы римского Франциска. На понедельник были запланированы матчи Серии А «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио» и «Парма» — «Ювентус».