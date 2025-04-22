В «Лацио» недовольны матчем в день прощания с папой римским

Лотито потребовал срочной встречи с руководством Итальянской федерацией футбола. Римляне жалуются, что решение о переносе игры на 23 апреля было принято без консультаций с клубом. В «Лацио» сообщили, что хотят принять участие в церемонии прощания с Папой Франциском в Ватикане, которая пройдет в Риме в среду. А перенесенный матч с «Дженоа» не позволит им этого сделать.