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Анчелотти отреагировал на слухи о возможной отставке из «Реала»

После вылета мадридского клуба из Лиги чемпионов СМИ все чаще стали писать о том, что «Реал» в скором временем расстанется со знаменитым специалистом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мне нравится эта работа, я хочу, чтобы она продолжалась как можно дольше. Я просто поблагодарю всех, если покину клуб, вот и все», — цитирует Анчелотти Marca.

Недавно стало известно, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. По данным The Athletic, переговоры между главным тренером мадридцев и Бразильской конфедерацией футбола (CBF) находятся на продвинутой стадии.

65-летний Анчелотти руководит «Реалом» с 2021 года, ранее он был главным тренером команды с 2013-го по 2015 год. Под его руководством «Реал» по два раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, трижды команда становилась победителем Лиги чемпионов.

После 32 туров Ла Лиги мадридский «Реал» набрал 69 очков и занимает 2-е место в турнирной таблицы. Подопечные Анчелотти на 4 балла отстают от лидирующей «Барселоны». В среду, 23 апреля, «сливочные» на выезде сыграют с «Хетафе». 26 апреля «Реал» встретится с «Барселоной» в финале Кубка Испании.