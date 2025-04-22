Анчелотти отреагировал на слухи о возможной отставке из «Реала»

«Мне нравится эта работа, я хочу, чтобы она продолжалась как можно дольше. Я просто поблагодарю всех, если покину клуб, вот и все», — цитирует Анчелотти Marca.
Недавно стало известно, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. По данным The Athletic, переговоры между главным тренером мадридцев и Бразильской конфедерацией футбола (CBF) находятся на продвинутой стадии.
65-летний Анчелотти руководит «Реалом» с 2021 года, ранее он был главным тренером команды с 2013-го по 2015 год. Под его руководством «Реал» по два раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, трижды команда становилась победителем Лиги чемпионов.
После 32 туров Ла Лиги мадридский «Реал» набрал 69 очков и занимает 2-е место в турнирной таблицы. Подопечные Анчелотти на 4 балла отстают от лидирующей «Барселоны». В среду, 23 апреля, «сливочные» на выезде сыграют с «Хетафе». 26 апреля «Реал» встретится с «Барселоной» в финале Кубка Испании.