Александр Головин объяснил, в чем Калтан лучше Монако

«Простоты больше. В Монако люди 80% на крутых машинах, понтах, все блестят. В Калтане понятно, что другой мир. Мне нравится ездить в Сибирь, я катаюсь в Новосибирск на машине, на Алтай всегда в горы езжу. Для меня это лучший отдых вообще. Глобально там все есть, там воздух другой, я даже сплю там по-другому.
Что меня расстраивает в Калтане? В основном — футбол. Когда я был мелким, я столько видел классных игроков в Сибири. Мне казалось, что там каждый второй талант, который должен куда-то пробиться. Но они все пропали, потому что о них никто не узнал, их никто не видел никогда. Мне повезло, а остальным нет. Когда тебе становится 16−17 лет в такой ситуации, начинаешь заниматься другим, чтобы зарабатывать. Одно дело играть в московских академиях, а другое — в Сибири. Из-за этого мне грустно. Даже турниров для детей стало очень мало», — рассказал Головин.
Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел 29 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 24 очка. В субботу, 26 апреля, монегаски на выезде сыграют с «Гавром». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.