Александр Головин объяснил, в чем Калтан лучше Монако

«Простоты больше. В Монако люди 80% на крутых машинах, понтах, все блестят. В Калтане понятно, что другой мир. Мне нравится ездить в Сибирь, я катаюсь в Новосибирск на машине, на Алтай всегда в горы езжу. Для меня это лучший отдых вообще. Глобально там все есть, там воздух другой, я даже сплю там по-другому.



Что меня расстраивает в Калтане? В основном — футбол. Когда я был мелким, я столько видел классных игроков в Сибири. Мне казалось, что там каждый второй талант, который должен куда-то пробиться. Но они все пропали, потому что о них никто не узнал, их никто не видел никогда. Мне повезло, а остальным нет. Когда тебе становится 16−17 лет в такой ситуации, начинаешь заниматься другим, чтобы зарабатывать. Одно дело играть в московских академиях, а другое — в Сибири. Из-за этого мне грустно. Даже турниров для детей стало очень мало», — рассказал Головин.