Как сообщает A Bola, домашняя арена «Боавишты» в Порту осталась без электричества с 23 апреля. Футболисты проводят тренировки в 30 километрах от Порту, а также на второстепенных полях около стадиона.
Тем не менее, «Боавишта» продает билеты на ближайший матч. Продажа билетов на поединок осуществляется в клубном магазине. Он находится в другом здании, которое не является частью стадиона.
Проведение предстоящего домашнего матча чемпионата Португалии против «Спортинга» зависит от того, будет ли погашен долг и своевременно возобновлена работа служб. Встреча в рамках 31-го тура чемпионата Португалии должна пройти 27 апреля и начаться в 22:30 по московскому времени.
«Боавишта» идет на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 21 очко за 30 туров.
Футбольный клуб «Боавишта» был основан в 1903 году. Команда провела 50 сезонов в высшей лиге страны, Наивысшее достижение «Боавишты» — победа в чемпионате Португалии в 2001 году, еще 3 раза «шахматные» занимали в Примейре второе место.