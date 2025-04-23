Стадион в чемпионате Португалии отключили от электросетей из‑за долгов

Проведение предстоящего домашнего матча чемпионата Португалии против «Спортинга» зависит от того, будет ли погашен долг и своевременно возобновлена работа служб. Встреча в рамках 31-го тура чемпионата Португалии должна пройти 27 апреля и начаться в 22:30 по московскому времени.