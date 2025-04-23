Матч «Интер» — «Милан» 23 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

В нынешнем сезоне миланские клубы провели уже четыре дерби между собой. Помимо первой игры полуфинала Кубка «Интер» и «Милан» дважды сыграли друг с другом в Серии А. В сентябре «Милан» победил со счетом 2:1, а в начале февраля была зафиксирована ничья 1:1. Кроме того, «Милан» одолел «Интер» в финале январского Суперкубка Италии, в котором приняли участие четыре клуба. Победу со счетом 3:2 в матче, который прошел в Саудовской Аравии, «Милану» принес еще один гол Тэмми Абрахама на третьей добавленной минуте. Это первый и пока что единственный трофей «Милана» в этом сезоне, который он выиграл под руководством португальского тренера Сержиу Консейсау, возглавившего «Милан» 30 декабря.