Матч «Интер» — «Милан» 23 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Первая встреча двухраундового противостояния в кубковом дерби состоялась 2 апреля на этом же стадионе и завершилась вничью 1:1. Нападающий номинальных хозяев Тэмми Абрахам открыл счет на 47-й минуте, а полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу сравнял на 67-й. Теперь судьба путевки в финал зависит от исхода ответной игры.
Победитель этой пары в финале Кубка Италии сыграет с лучшей командой из пары «Эмполи» — «Болонья». Матч в Болонье состоится завтра. В первой игре болонцы добились преимущества в три забитых мяча (3:0).
В чемпионате Италии «Интер» борется за скудетто с «Наполи»: за 5 туров до финиша у команд равное число очков — по 71, и они на 7 очков оторвались от ближайшего преследователя в таблице Серии А «Аталанты». «Милан» занимает лишь 9-е место с 51 очком. Если «россонери» до конца чемпионата не поднимутся выше, это будет худший результат «Милана» за последние 10 лет.
Оба миланских клуба приняли участие в Лиге чемпионов и добрались до стадии плей-офф. «Милан» вылетел в стыковом раунде в противостоянии с нидерландским «Фейеноордом», а «Интер» успешно преодолел ⅛ финала и четвертьфинал, справившись с тем же «Фейеноордом» и мюнхенской «Баварией», и теперь в полуфинале встретится с «Барселоной». Первая игра пройдет в Каталонии через неделю, 30 апреля.
В нынешнем сезоне миланские клубы провели уже четыре дерби между собой. Помимо первой игры полуфинала Кубка «Интер» и «Милан» дважды сыграли друг с другом в Серии А. В сентябре «Милан» победил со счетом 2:1, а в начале февраля была зафиксирована ничья 1:1. Кроме того, «Милан» одолел «Интер» в финале январского Суперкубка Италии, в котором приняли участие четыре клуба. Победу со счетом 3:2 в матче, который прошел в Саудовской Аравии, «Милану» принес еще один гол Тэмми Абрахама на третьей добавленной минуте. Это первый и пока что единственный трофей «Милана» в этом сезоне, который он выиграл под руководством португальского тренера Сержиу Консейсау, возглавившего «Милан» 30 декабря.
Таким образом, несмотря на значительно лучшие результаты «Интер» Симоне Индзаги пока ни разу не смог победить «Милан» в сезоне-2024/25.
Вероятность того, что это произойдет сегодня, букмекеры оценивают коэффициентом 2,13. На победу «Милана» принимают ставки с коэффициентом 3,50. На выход в финал «Интера» — 1,61, на попадание в решающий матч «Милана» — 2,34.