В ЮАР 22-летний футболист умер после потери сознания на разминке

Трагедия произошла во вторник, 22 апреля. На предматчевой разминке перед домашней игрой с «Милфордом» Зонди внезапно потерял сознание и упал на газон, после чего его экстренно доставили в больницу. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спасти 22-летнего футболиста не удалось.
О том, что Зонди скончался, стало известно в перерыве матча. Команды отказались доигрывать встречу — она была остановлена при счете 1:0 в пользу гостей.
«С глубочайшим прискорбием сообщаем о кончине Синамандлы Зонди. Он был бесценным членом “Дурбан Сити”, не только одаренным футболистом, но и верным товарищем, другом, братом, сыном и примером для подражания для всех, кто его знал. Наши искренние соболезнования его семье, друзьям, партнерам по команде, тренерскому штабу и всем, кого коснулась эта ужасная утрата. Мы будем оказывать им всяческую поддержку в этот трудный период», — сказано в официальном заявлении клуба.
Зонди дебютировал на профессиональном уровне в 2021 году.
За четыре тура до конца чемпионата «Дурбан Сити» лидирует в турнирной таблице второго южноафриканского дивизиона, опережая ближайшего преследователя на пять очков.