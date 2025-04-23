В ЮАР 22-летний футболист умер после потери сознания на разминке

«С глубочайшим прискорбием сообщаем о кончине Синамандлы Зонди. Он был бесценным членом “Дурбан Сити”, не только одаренным футболистом, но и верным товарищем, другом, братом, сыном и примером для подражания для всех, кто его знал. Наши искренние соболезнования его семье, друзьям, партнерам по команде, тренерскому штабу и всем, кого коснулась эта ужасная утрата. Мы будем оказывать им всяческую поддержку в этот трудный период», — сказано в официальном заявлении клуба.