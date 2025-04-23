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В ЮАР 22-летний футболист умер после потери сознания на разминке

Защитник «Дурбан Сити» Синамандла Зонди умер в больнице после потери сознания перед матчем второго южноафриканского дивизиона. Об этом сообщает L'Equipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Трагедия произошла во вторник, 22 апреля. На предматчевой разминке перед домашней игрой с «Милфордом» Зонди внезапно потерял сознание и упал на газон, после чего его экстренно доставили в больницу. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спасти 22-летнего футболиста не удалось.

О том, что Зонди скончался, стало известно в перерыве матча. Команды отказались доигрывать встречу — она была остановлена при счете 1:0 в пользу гостей.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем о кончине Синамандлы Зонди. Он был бесценным членом “Дурбан Сити”, не только одаренным футболистом, но и верным товарищем, другом, братом, сыном и примером для подражания для всех, кто его знал. Наши искренние соболезнования его семье, друзьям, партнерам по команде, тренерскому штабу и всем, кого коснулась эта ужасная утрата. Мы будем оказывать им всяческую поддержку в этот трудный период», — сказано в официальном заявлении клуба.

Зонди дебютировал на профессиональном уровне в 2021 году.

За четыре тура до конца чемпионата «Дурбан Сити» лидирует в турнирной таблице второго южноафриканского дивизиона, опережая ближайшего преследователя на пять очков.