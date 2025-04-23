Во Франции будет два летних трансферных окна из‑за клубного ЧМ

Такое решение принято для того, чтобы команды‑участницы клубного чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 13 июля в США, имели возможность зарегистрировать новых игроков. Дополнительное трансферное окно будет открыто с 1 по 10 июня. Францию на клубном чемпионате мира представит «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
«Обычное» летнее трансферное окно во Франции откроется в понедельник, 16 июня, и закроется в понедельник, 1 сентября. Сроки зимнего периода дозаявок — с 1 января по 2 февраля 2026 года.
В 2025 году клубный чемпионат мира пройдет в новом формате, в турнире примут участие 32 команды.