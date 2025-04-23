У «Црвены Звезды» мировой рекорд по беспроигрышной серии матчей дома

Команда из Сербии — 11-кратные чемпионы страны, которые уже восемь лет не проигрывают дома. Семь раз они побеждали в национальном Кубке. В 1991 году «Црвена» выиграла Кубок обладателей кубков, в том же сезона стала обладателем Межконтинентального кубка. Это единственны клуб из Сербии, выигрывавший Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок, а также самый титулованный клуб страны.