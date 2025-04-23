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У «Црвены Звезды» мировой рекорд по беспроигрышной серии матчей дома

Сербская «Црвена Звезда» стала мировым рекордсменом среди, не проиграв дома ни одного матча уже 8 лет.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

После победы над «Партизаном» у «Црвены» в активе 148 матчей при своих болельщиках на арене в Белграде без поражений. Череда побед длится с апреля 2017 года.

Команда из Сербии — 11-кратные чемпионы страны, которые уже восемь лет не проигрывают дома. Семь раз они побеждали в национальном Кубке. В 1991 году «Црвена» выиграла Кубок обладателей кубков, в том же сезона стала обладателем Межконтинентального кубка. Это единственны клуб из Сербии, выигрывавший Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок, а также самый титулованный клуб страны.

Сейчас в составе команды выступают защитники Милан Родич, ранее игравший в «Зените» и «Крыльях Советов», и Урош Спайич, экс-игрок «Краснодара». В полузащите у сербов обладатель Кубка России в составе «Ростова» Гуэлор Канга и бывший футболист «Сочи» Егор Пруцев.