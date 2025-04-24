Джейми Варди покинет «Лестер» по окончании сезона

Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Вместе с командой он вышел из чемпионшипа в АПЛ, а в сезоне-2015/16 помог «Лестеру» стать чемпионом Англии. В сезоне-2015/16 Варди был признан игроком сезона в АПЛ. Также Варди завоевал Кубок Англии, Суперкубок Англии, два трофея Чемпионшипа. Нападающий провел за клуб 496 матчей, в которых забил 198 голов и отдав 69 результативных передач.