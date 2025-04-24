Джейми Варди покинет «Лестер» по окончании сезона

Нападающий «Лестера» Джейми Варди объявил о решении покинуть «Лестер» по завершении нынешнего сезона. Об этом форвард сообщил в видеоролике, который был опубликовал пресс-службой «Лестера» в социальных сетях. В подписи к видео Варди был назван GOAT (Greatest оf All Time — «величайший всех времен»).
«Я пробыл так долго в клубе, что не думал, что это случится. Это было очень сложное решение. “Лестер” — стал вторым домом. Но настало время прощаться», — сказал Варди.
20 апреля «Лестер» проиграл «Ливерпулю» (0:1) и лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата Англии спустя год после возвращения. В нынешнем сезоне АПЛ Варди сыграл 31 матч, записав на свой счет семь мячей и три голевые передачи. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня этого года.
Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Вместе с командой он вышел из чемпионшипа в АПЛ, а в сезоне-2015/16 помог «Лестеру» стать чемпионом Англии. В сезоне-2015/16 Варди был признан игроком сезона в АПЛ. Также Варди завоевал Кубок Англии, Суперкубок Англии, два трофея Чемпионшипа. Нападающий провел за клуб 496 матчей, в которых забил 198 голов и отдав 69 результативных передач.