Хаби Алонсо близок к подписанию контракта с «Реалом»

Ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти покинет мадридский клуб по окончании сезона и возглавит сборную Бразилии.
«Хаби Алонсо находится в одном шаге от достижения полного соглашения с “Реалом” и в ближайшие дни встретится с руководством “Байера”, чтобы сообщить им о своем желании переехать в Испанию. Сборная Бразилии завершает согласование всех деталей контракта Карло Анчелотти. Итальянский тренер уже дал свое согласие», — написал Моретто в соцсетях.
Контракты Карло Анчелотти с «Реалом» и Хаби Алонсо с «Байером» рассчитаны до лета 2026 года.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на четыре очка. В воскресенье, 4 мая, «сливочные» дома сыграют с «Сельтой». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.