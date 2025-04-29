Хаби Алонсо близок к подписанию контракта с «Реалом»

«Хаби Алонсо находится в одном шаге от достижения полного соглашения с “Реалом” и в ближайшие дни встретится с руководством “Байера”, чтобы сообщить им о своем желании переехать в Испанию. Сборная Бразилии завершает согласование всех деталей контракта Карло Анчелотти. Итальянский тренер уже дал свое согласие», — написал Моретто в соцсетях.