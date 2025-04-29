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Хаби Алонсо близок к подписанию контракта с «Реалом»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо близок к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти покинет мадридский клуб по окончании сезона и возглавит сборную Бразилии.

«Хаби Алонсо находится в одном шаге от достижения полного соглашения с “Реалом” и в ближайшие дни встретится с руководством “Байера”, чтобы сообщить им о своем желании переехать в Испанию. Сборная Бразилии завершает согласование всех деталей контракта Карло Анчелотти. Итальянский тренер уже дал свое согласие», — написал Моретто в соцсетях.

Контракты Карло Анчелотти с «Реалом» и Хаби Алонсо с «Байером» рассчитаны до лета 2026 года.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на четыре очка. В воскресенье, 4 мая, «сливочные» дома сыграют с «Сельтой». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.