«Реал» продлит контракт с Тибо Куртуа до 2028 года

По информации источника, стороны готовы продлить действующее соглашение до лета 2028 года. В «Реале» убеждены, что Куртуа — оптимальный выбор для клуба на вратарской позиции, несмотря на возраст. В мае бельгийскому голкиперу исполнится 33 года.
Куртуа перешел в «Реал» летом 2018 года из «Челси» за 35 млн евро. Он провел за мадридский клуб 279 матчей, в которых пропустил 267 мячей и 111 раз отыграл «на ноль». В «Реале» Куртуа завоевал 12 трофеев, в том числе три титула Ла Лиги и две победы в Лиге чемпионов. Действующий контракт бельгийца с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на четыре очка. В воскресенье, 4 мая, «сливочные» дома сыграют с «Сельтой». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.