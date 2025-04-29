«Реал» продлит контракт с Тибо Куртуа до 2028 года

Куртуа перешел в «Реал» летом 2018 года из «Челси» за 35 млн евро. Он провел за мадридский клуб 279 матчей, в которых пропустил 267 мячей и 111 раз отыграл «на ноль». В «Реале» Куртуа завоевал 12 трофеев, в том числе три титула Ла Лиги и две победы в Лиге чемпионов. Действующий контракт бельгийца с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.