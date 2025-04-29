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«Реал» продлит контракт с Тибо Куртуа до 2028 года

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа в ближайшее время продлит контракт с мадридским клубом. Об этом сообщает Relevo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, стороны готовы продлить действующее соглашение до лета 2028 года. В «Реале» убеждены, что Куртуа — оптимальный выбор для клуба на вратарской позиции, несмотря на возраст. В мае бельгийскому голкиперу исполнится 33 года.

Куртуа перешел в «Реал» летом 2018 года из «Челси» за 35 млн евро. Он провел за мадридский клуб 279 матчей, в которых пропустил 267 мячей и 111 раз отыграл «на ноль». В «Реале» Куртуа завоевал 12 трофеев, в том числе три титула Ла Лиги и две победы в Лиге чемпионов. Действующий контракт бельгийца с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на четыре очка. В воскресенье, 4 мая, «сливочные» дома сыграют с «Сельтой». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.