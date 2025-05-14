Футболисты «Сандерленда» сыграли вничью с «Ковентри Сити» в ответном матче полуфинала плей‑офф английского Чемпионшипа. Матч состоялся в Сандерленде и завершился со счетом 1:1. Эфрон Мэйсон‑Кларк вывел «Ковентри» вперед на 76‑й минуте, после чего счет в полуфинальной серии стал равным. Первую игру «Сандерленд» выиграл со счетом 2:1. Встреча перешла в дополнительное время, на исходе которого Дэниел Баллард сравнял счет и, таким образом, вывел «Сандерленд» в финал по сумме двух матчей. В «Сандерленде» перед матчем провели серьезные технические работы — передвинули рекламные щиты на два метра ближе к полю, чтобы затруднить соперникам разбег при вводе мяча из аута. Дело в том, что в команде Лэмпарда есть нидерландский защитник Милан ван Эвейк — специалист по дальним вбросам мяча. В финале «Сандерленд» сыграет против «Шеффилд Юнайтед». Матч состоится 24 мая в Лондоне. Победитель сыграет в АПЛ в сезоне‑2025/26. «Шеффилд Юнайтед» играл в элитном дивизионе в прошлом сезоне, а «Сандерленд» последний раз выступал в Премьер-лиге в сезоне-2016/17.