Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 16 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 22:15 мск и пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Главный арбитр встречи — Крис Кавана. Трансляцию и лучшие моменты матча можно посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ! Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
За два тура до завершения чемпионата Англии «Челси» занимает пятое место в таблице (63 очка) и претендует на выход в Лигу чемпионов. Вторую и седьмую команды АПЛ разделяют всего 6 очков, поэтому положение может сильно измениться за оставшиеся матчи. «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место (39 очков) и не имеет турнирной мотивации. Выше 13-го места «МЮ» не подняться, а это означает, что нынешний чемпионат — худший для клуба как минимум за последние 35 лет.
Оба клуба скоро примут участие в финалах европейских кубков. «Манчестер Юнайтед» 21 мая встретится с еще одним неудачником английского сезона «Тоттенхэмом» в матче за трофей Лиги Европы, а также путевку в Лигу чемпионов. «Челси» 28 мая сыграет с испанским «Бетисом» в финале Лиги конференций.
Очная встреча первого круга между «МЮ» и «Челси» в Манчестере завершилась со счетом 1:1. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.
Букмекеры видят в «Челси» явного фаворита встречи. Коэффициент на победу «синих» составляет 1,39, а на выигрыш «красных дьяволов» — 7,20. На ничью можно поставить за 5,20. Эксперты считают, что в игре, скорее всего, будет 2−3 забитых мяча. Коэффициент на тотал больше 2.5 установлен на отметке 1,48, а больше 3.5 — уже 2.18.