Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 16 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

За два тура до завершения чемпионата Англии «Челси» занимает пятое место в таблице (63 очка) и претендует на выход в Лигу чемпионов. Вторую и седьмую команды АПЛ разделяют всего 6 очков, поэтому положение может сильно измениться за оставшиеся матчи. «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место (39 очков) и не имеет турнирной мотивации. Выше 13-го места «МЮ» не подняться, а это означает, что нынешний чемпионат — худший для клуба как минимум за последние 35 лет.