Щенсны рассказал, от чего зависит, останется ли он в «Барселоне»

«Клуб хочет, чтобы я остался, но лично я хотел дождаться окончания сезона, прежде чем принимать решение. Надеюсь, что в оставшихся матчах я играть не буду, поэтому у меня будет время сосредоточиться и подумать. Если я соглашусь продлить контракт, то мне придется быть запасным голкипером в следующем сезоне, уверен в этом. Мне нужно подумать, ведь для меня это новая ситуация», — цитирует Щенсны Barca Universal.