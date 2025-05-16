Щенсны рассказал, от чего зависит, останется ли он в «Барселоне»

Осенью Войцех Щенсны возобновил карьеру, чтобы подписать контракт с сине-гранатовыми, когда клуб остался без основного вратаря в связи с травмой Марка-Андре тер Штегена. Щенсны отлично справился с задачей и помог каталонскому клубу завоевать три трофея в отсутствие немца.
«Клуб хочет, чтобы я остался, но лично я хотел дождаться окончания сезона, прежде чем принимать решение. Надеюсь, что в оставшихся матчах я играть не буду, поэтому у меня будет время сосредоточиться и подумать. Если я соглашусь продлить контракт, то мне придется быть запасным голкипером в следующем сезоне, уверен в этом. Мне нужно подумать, ведь для меня это новая ситуация», — цитирует Щенсны Barca Universal.
«Думаю, что психологически я способен принять идею быть вторым номером, поддерживать и помогать тер Штегену. Мое решение не от этого зависит, тут многое зависит от семьи. Моей семье и мне теперь предстоит принять решение: хотим ли мы жить в солнечной Марбелье или в солнечной Барселоне в следующем сезоне», — добавил Войцех.
15 мая в рамках 36-го тура Ла Лиги «Барселона» переиграла «Эспаньол» со счетом 2:0 и за 2 тура до окончания чемпионата обеспечила победу в чемпионате Испании. Каталонцы в 28-й раз в своей истории завоевали национальный титул.