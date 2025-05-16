Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
21:30
Астон Вилла
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.18
П2
8.20
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
6.63
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Райо Вальекано
2
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эспаньол
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Хетафе
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2

Щенсны рассказал, от чего зависит, останется ли он в «Барселоне»

Польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал, что клуб предложил ему продлить контракт.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Осенью Войцех Щенсны возобновил карьеру, чтобы подписать контракт с сине-гранатовыми, когда клуб остался без основного вратаря в связи с травмой Марка-Андре тер Штегена. Щенсны отлично справился с задачей и помог каталонскому клубу завоевать три трофея в отсутствие немца.

«Клуб хочет, чтобы я остался, но лично я хотел дождаться окончания сезона, прежде чем принимать решение. Надеюсь, что в оставшихся матчах я играть не буду, поэтому у меня будет время сосредоточиться и подумать. Если я соглашусь продлить контракт, то мне придется быть запасным голкипером в следующем сезоне, уверен в этом. Мне нужно подумать, ведь для меня это новая ситуация», — цитирует Щенсны Barca Universal.

«Думаю, что психологически я способен принять идею быть вторым номером, поддерживать и помогать тер Штегену. Мое решение не от этого зависит, тут многое зависит от семьи. Моей семье и мне теперь предстоит принять решение: хотим ли мы жить в солнечной Марбелье или в солнечной Барселоне в следующем сезоне», — добавил Войцех.

15 мая в рамках 36-го тура Ла Лиги «Барселона» переиграла «Эспаньол» со счетом 2:0 и за 2 тура до окончания чемпионата обеспечила победу в чемпионате Испании. Каталонцы в 28-й раз в своей истории завоевали национальный титул.