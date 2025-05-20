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Источник: Юрген Клопп согласился возглавит «Рому»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» возобновит тренерскую карьеру в Италии. Об этом сообщает La Stampa.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, в минувшее воскресенье 57-летний немецкий специалист дал согласие на работу в «Роме». Клопп сменит на посту главного тренера итальянца Клаудио Раньери, который покинет свой пост по окончании сезона.

Сообщается, что после прихода Клоппа «Рома» собирается подписать шестерых футболистов.

В июне 2024 года Юрген Клопп покинул «Ливерпуль», где работал на протяжении восьми с половиной лет. В январе этого года немец возглавил глобальное футбольное подразделение «Ред Булл».

Ранее сообщалось, что Клопп может возглавить «Реал», «Байер» или сборную Германии.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В субботу, 25 мая, «волки» на выезде сыграют с «Торино» в заключительном туре Серии А. Начало матча — в 21:45 по московскому времени.