Источник: Юрген Клопп согласился возглавит «Рому»

По информации источника, в минувшее воскресенье 57-летний немецкий специалист дал согласие на работу в «Роме». Клопп сменит на посту главного тренера итальянца Клаудио Раньери, который покинет свой пост по окончании сезона.
Сообщается, что после прихода Клоппа «Рома» собирается подписать шестерых футболистов.
В июне 2024 года Юрген Клопп покинул «Ливерпуль», где работал на протяжении восьми с половиной лет. В январе этого года немец возглавил глобальное футбольное подразделение «Ред Булл».
Ранее сообщалось, что Клопп может возглавить «Реал», «Байер» или сборную Германии.
«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В субботу, 25 мая, «волки» на выезде сыграют с «Торино» в заключительном туре Серии А. Начало матча — в 21:45 по московскому времени.