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Пепе Рейна объявил о завершении карьеры в 42 года

Вратарь «Комо» Пепе Рейна объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщает Movistar.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Моя прекрасная карьера закончена. Я решил завершить карьеру в январе прошлого года. Я поговорил со своей женой, и мы приняли совместное решение», — сказал Рейна.

Пепе Рейна является воспитанником «Барселоны», за первую команду которой дебютировал в 2000 году. За свою 25-летнюю карьеру он успел также поиграть за «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи», «Баварию», «Милан», «Астон Виллу» и «Лацио». В общей сложности он провел 951 матч, в которых пропустил 976 мячей и 361 раз сыграл «на ноль».

В составе «Ливерпуля» Рейна выиграл Кубок, Суперкубок Англии и Кубок лиги, а также Суперкубок УЕФА. С «Вильярреалом» он дважды побеждал в Кубке Интертото, с «Наполи» завоевал Кубок Италии, а в составе «Баварии» стал чемпионом Германии. С 2006 по 2008 год Рейна трижды становился обладателем «Золотой перчатки» в АПЛ — награды, вручаемой вратарю за наибольшее количество «сухих матчей» в сезоне.

Также на счету Рейны 36 матчей за сборную Испании, с которой он выиграл Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012 в качестве запасного вратаря.