Пепе Рейна объявил о завершении карьеры в 42 года

В составе «Ливерпуля» Рейна выиграл Кубок, Суперкубок Англии и Кубок лиги, а также Суперкубок УЕФА. С «Вильярреалом» он дважды побеждал в Кубке Интертото, с «Наполи» завоевал Кубок Италии, а в составе «Баварии» стал чемпионом Германии. С 2006 по 2008 год Рейна трижды становился обладателем «Золотой перчатки» в АПЛ — награды, вручаемой вратарю за наибольшее количество «сухих матчей» в сезоне.