Агент Клоппа отреагировал на слухи о назначении в «Рому»

Ранее в СМИ сообщили, что Юрген Клопп возобновит карьеру в Италии. Сообщалось, что 57-летний немецкий специалист дал согласие на работу в «Роме». Он сменит на посту главного тренера Клаудио Раньери, который покинет должность по окончании сезона.
«Сообщения о том, что Клопп станет новым главным тренером “Ромы”, не соответствуют действительности», — приводит слова Косике журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
Напомним, в июне 2024 года Юрген Клопп покинул «Ливерпуль», где работал на протяжении восьми с половиной лет. В январе этого года он возглавил глобальное футбольное подразделение «Ред Булл».
В текущем сезоне «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 66 очками. В субботу, 25 мая, «волки» на выезде сыграют с «Торино» в заключительном туре Серии А.