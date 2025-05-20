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Агент Клоппа отреагировал на слухи о назначении в «Рому»

Представляющий интересы экс-главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа агент Марк Косике высказался о возможном назначении специалиста на пост в «Рому».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее в СМИ сообщили, что Юрген Клопп возобновит карьеру в Италии. Сообщалось, что 57-летний немецкий специалист дал согласие на работу в «Роме». Он сменит на посту главного тренера Клаудио Раньери, который покинет должность по окончании сезона.

«Сообщения о том, что Клопп станет новым главным тренером “Ромы”, не соответствуют действительности», — приводит слова Косике журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, в июне 2024 года Юрген Клопп покинул «Ливерпуль», где работал на протяжении восьми с половиной лет. В январе этого года он возглавил глобальное футбольное подразделение «Ред Булл».

В текущем сезоне «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 66 очками. В субботу, 25 мая, «волки» на выезде сыграют с «Торино» в заключительном туре Серии А.