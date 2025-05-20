Агент Клоппа отреагировал на слухи о назначении в «Рому»

Ранее в СМИ сообщили, что Юрген Клопп возобновит карьеру в Италии. Сообщалось, что 57-летний немецкий специалист дал согласие на работу в «Роме». Он сменит на посту главного тренера Клаудио Раньери, который покинет должность по окончании сезона.