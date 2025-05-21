Необычные спортивные объекты и сооружения: часть один

В мире существует множество интересных и уникальных спортивных сооружений и объектов, которые поражают своей архитектурой и функциональностью. Они являются не только местами для проведения соревнований, но и настоящими произведениями искусства, которые восхищают красотой и оригинальностью. Сделали подборку таких стадионов и не только.