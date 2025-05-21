Необычные спортивные объекты и сооружения: часть один

Теннисный корт в башне Бурдж-эль-Араб
Самый высокий теннисный корт мира находится в башне отеля «Бурдж-эль-Араб» в Дубае. В первую очередь его используют как вертолетную площадку, но это не мешает быстро превратить корт в место для теннисных матчей.
В 2005 году 20-кратный победитель турниров Большого шлема швейцарец Роджер Федерер и восьмикратный победитель ТБШ американец Андре Агасси сыграли здесь несколько сетов.
Муниципальный стадион Браги
Муниципальный стадион Браги — это современный спортивный комплекс в Португалии, открытый в 2003 году. Сооружение построили к Евро-2004. Он вмещает более 30 тысяч зрителей и является домашней ареной футбольного клуба «Брага». Стадион известен своей инновационной архитектурой. Он расположен в скале Монте-ду-Кастро. Проект обошелся в €83 млн.
Сборная Португалии провела на стадионе пять матчей, последний из которых в сентябре 2022 года.
Баскетбольная площадка Pigalle Duperre
Баскетбольная площадка находится в 9-м округе Парижа. Она построена между двумя домами на месте бывшей автостоянки. За проект отвечал глава французского бренда одежды Pigalle Стефан Ашпул, агентство дизайна Ill-Studio, а также компания Nike.
Дизайн площадки меняется раз в несколько лет. В разные годы вдохновением для оформления служили известные личности, модные коллекции, градиент, видеоигры и творчество Малевича.
Центр уличного спорта Game Streetmekka Aalborg
Спортивный центр расположен в небольшом городе Ольборг в Дании. Он был построен в 2018 году на месте бывшего завода. Снаружи центр украшают яркие граффити уличных художников. В двух крылах центра есть баскетбольная площадка, танцевальный зал, скалодром, рампа для скейтбординга и самоката, роллердром, футбольное поле и площадка для воркаута.
Пекинский национальный стадион
Спортивный стадион в Пекине или «Птичье гнездо» был построен специально для Олимпийских игр 2008 года. Задачей архитекторов было создать уникальный дизайн объекта и учесть то, что арена должны быть устойчива к землетрясениям.
«Птичье гнездо» — самое большое в мире сооружение из стали и самая сложная инженерная постройка, сделанная для проведения соревнований и мероприятий.
Шанхайский спортивный центр «Восток»
Комплекс был построен в 2011 году на берегу реки Хуанпу. Стадион окружают белые панели, которые имитируют паруса кораблей. В спортивном центре проводят соревнования по водным видам спорта, фигурному катанию, шорт-треку, хоккею и боксу. А также организуют концерты и другие мероприятия.
Гольф-клуб «Торнио»
На первый взгляд ничем не примечательный гольф-клуб «Торнио» имеет поле с 18 лунками. Но уникальным его делает расположение. Он находится в Швеции и Финляндии одновременно. Граница между странами проходит по реке Торнио. Спортсмен, стоя в одном государстве, может направить мяч в лунку, которая находится в другой стране.