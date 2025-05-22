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Микель Артета: в следующем сезоне «Арсенал» обязан выиграть АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об амбициях своей команды на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мы привели клуб в такое положение, что в следующем сезоне мы просто обязаны выиграть АПЛ. Нет сомнений, что “Арсенал” — элитная команда как в Англии, так и в Европе», — сказал Артета.

Перед заключительным туром АПЛ «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на 12 очков.

В 2004 году «Арсенал» выиграл свое последнее чемпионство и остается единственным клубом, кому удалось завершить сезон в АПЛ без единого поражения. С тех пор «Арсенал» ни разу не становился чемпионом Англии.

Микель Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством «канониры» могут финишировать на втором месте в третьем сезоне кряду.

Арсенал
1:0
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 37
18.05.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Эдди Хау
Голы
Арсенал
Деклан Райс
(Мартин Эдегор)
55′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
90+4′
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
41
Деклан Райс
5
Томас Партей
11
Габриел Мартинелли
15
Якуб Кивер
90+8′
8
Мартин Эдегор
90′
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
19
Леандро Троссар
88′
3
Киран Тирни
7
Букайо Сака
76′
29
Кай Хаверц
90+4′
2
Вильям Салиба
46′
33
Риккардо Калафьори
Ньюкасл Юнайтед
22
Ник Поуп
5
Фабиан Шер
33
Дэн Берн
90+8′
21
Валентино Ливраменто
39
Бруну Гимарайнс
8
Сандро Тонали
10
Энтони Гордон
4
Свен Ботман
64′
17
Эмиль Крафт
65′
23
Джейкоб Мерфи
64′
67
Льюис Майли
9
Каллум Уилсон
64′
18
Уильям Осула
11
Харви Барнс
76′
28
Джозеф Уиллок
90+4′
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
7
9
Фолы
8
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти