Микель Артета: в следующем сезоне «Арсенал» обязан выиграть АПЛ

«Мы привели клуб в такое положение, что в следующем сезоне мы просто обязаны выиграть АПЛ. Нет сомнений, что “Арсенал” — элитная команда как в Англии, так и в Европе», — сказал Артета.
Перед заключительным туром АПЛ «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на 12 очков.
В 2004 году «Арсенал» выиграл свое последнее чемпионство и остается единственным клубом, кому удалось завершить сезон в АПЛ без единого поражения. С тех пор «Арсенал» ни разу не становился чемпионом Англии.
Микель Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством «канониры» могут финишировать на втором месте в третьем сезоне кряду.
Микель Артета
Эдди Хау
Деклан Райс
(Мартин Эдегор)
55′
22
Давид Райя
90+4′
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
41
Деклан Райс
5
Томас Партей
11
Габриел Мартинелли
15
Якуб Кивер
90+8′
8
Мартин Эдегор
90′
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
19
Леандро Троссар
88′
3
Киран Тирни
7
Букайо Сака
76′
29
Кай Хаверц
90+4′
2
Вильям Салиба
46′
33
Риккардо Калафьори
22
Ник Поуп
5
Фабиан Шер
33
Дэн Берн
90+8′
21
Валентино Ливраменто
39
Бруну Гимарайнс
8
Сандро Тонали
10
Энтони Гордон
4
Свен Ботман
64′
17
Эмиль Крафт
65′
23
Джейкоб Мерфи
64′
67
Льюис Майли
9
Каллум Уилсон
64′
18
Уильям Осула
11
Харви Барнс
76′
28
Джозеф Уиллок
90+4′
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
7
9
Фолы
8
0
Офсайды
0
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти