Лука Модрич объявил об уходе из «Реала»

«Дорогие болельщики “Реала”, время пришло. Момент, которого я никогда не хотел, но это футбол, и в жизни у всего есть начало и есть конец… В субботу я сыграю свой последний матч на “Сантьяго Бернабеу”. Я приехал в 2012 году с желанием носить футболку лучшей команды в мире и добиться больших успехов, но я не мог даже представить, что будет дальше. Играя в “Реале”, я начал жить — как футболист и как личность. Я чувствую себя частью лучшего клуба истории. Хочу от всего сердца поблагодарить клуб, особенно президента Флорентино Переса, моих товарищей по команде, тренеров и всех людей, которые помогали мне все это время. За эти годы я пережил невероятные моменты, ремонтады, которые казались невозможными, финалы, празднования и волшебные ночи на “Бернабеу”… мы выиграли всё, и я был очень счастлив. Очень-очень счастлив», — написал Модрич в прощальном письме болельщикам в социальных сетях.