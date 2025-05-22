Лука Модрич объявил об уходе из «Реала»

«Дорогие болельщики “Реала”, время пришло. Момент, которого я никогда не хотел, но это футбол, и в жизни у всего есть начало и есть конец… В субботу я сыграю свой последний матч на “Сантьяго Бернабеу”. Я приехал в 2012 году с желанием носить футболку лучшей команды в мире и добиться больших успехов, но я не мог даже представить, что будет дальше. Играя в “Реале”, я начал жить — как футболист и как личность. Я чувствую себя частью лучшего клуба истории. Хочу от всего сердца поблагодарить клуб, особенно президента Флорентино Переса, моих товарищей по команде, тренеров и всех людей, которые помогали мне все это время. За эти годы я пережил невероятные моменты, ремонтады, которые казались невозможными, финалы, празднования и волшебные ночи на “Бернабеу”… мы выиграли всё, и я был очень счастлив. Очень-очень счастлив», — написал Модрич в прощальном письме болельщикам в социальных сетях.
«Однако, помимо титулов и побед, я несу в своем сердце привязанность всех болельщиков “Реала”. Я действительно не знаю, как объяснить особую связь, которую я имею с вами, и то, как меня поддерживали, уважали и любили. Я никогда не забуду каждую овацию и все жесты привязанности, которые вы мне оказали. Ухожу с полным сердцем. Наполненный гордостью, благодарностью и незабываемыми воспоминаниями. И хотя после клубного чемпионата мира я больше не буду носить эту футболку, я всегда буду болельщиком “Реала”, — добавил обладатель “Золотого мяча” 2018 года.
Лука Модрич провел за «сливочных» 590 матчей, в которых забил 43 мяча и сделал 95 голевых передач. С 28 титулами в составе клуба хорват стал самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба.
В сезоне-2024/2025 «Реал» занял второе место в Ла Лиге, вышел в финалы Кубка Испании и Суперкубка страны, где уступил «Барселоне». В Лиге чемпионов рекордсмен по числу победу в турнире завершил борьбу на стадии ¼ финала. Главный тренер клуба Карло Анчелотти в конце мая покинет «Реал» и возглавит сборную Бразилии.