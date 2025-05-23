«Реал» объявил об уходе Анчелотти с поста главного тренера

«Карло Анчелотти навсегда стал частью великой семьи “Реала”. Мы гордимся тем, что у нас был тренер, который помог нам добиться множества успехов и образцово представлял ценности нашего клуба», — приводит пресс-служба «сливочных» слова президента клуба Флорентино Переса.
Карло Анчелотти прокомментировал свой уход из «Реала».
«Сегодня мы снова расстаемся. Сегодня я вновь храню в своем сердце каждый момент, который я пережил во время этого замечательного второго срока на посту тренера “Реала”. Это были незабываемые годы, невероятное путешествие, наполненное эмоциями, титулами и, прежде всего, гордостью представлять эту эмблему.
Спасибо президенту Флорентино Пересу, клубу, моим игрокам, моему персоналу и, прежде всего, этой уникальной фан-базе, которая всегда заставляла меня чувствовать себя одним из них.
То, чего мы достигли вместе, навсегда останется в памяти болельщиков “Реала”, не только из-за самих побед, но и из-за того, как мы их добились. Волшебные ночи на “Бернабеу” теперь стали частью истории футбола. Теперь начинается новое приключение, но моя связь с “Реалом” вечна», — сказал Анчелотти.
Таким образом, 24 мая состоится прощальный матч итальянского специалиста во главе «королевского» клуба в рамках заключительного тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» в этом матче не имеет турнирных целей — за два тура до окончания чемпионата конкуренты мадридцев из «Барселоны» гарантировали себе победу в национальном первенстве.
65-летний Анчелотти возглавлял «Реал» с 2021 года, ранее он был главным тренером команды с 2013-го по 2015 год. Под его руководством «Реал» дважды выиграл чемпионат и Кубок Испании и трижды стал победителем Лиги чемпионов. После ухода из «Реала» Анчелотти возглавит сборную Бразилии.
Ранее в СМИ появилась информация, что пост главного тренера «Реала» может занять испанский специалист, наставник немецкого «Байера» Хаби Алонсо.