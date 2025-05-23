«Реал» объявил об уходе Анчелотти с поста главного тренера

«Сегодня мы снова расстаемся. Сегодня я вновь храню в своем сердце каждый момент, который я пережил во время этого замечательного второго срока на посту тренера “Реала”. Это были незабываемые годы, невероятное путешествие, наполненное эмоциями, титулами и, прежде всего, гордостью представлять эту эмблему.



Спасибо президенту Флорентино Пересу, клубу, моим игрокам, моему персоналу и, прежде всего, этой уникальной фан-базе, которая всегда заставляла меня чувствовать себя одним из них.



То, чего мы достигли вместе, навсегда останется в памяти болельщиков “Реала”, не только из-за самих побед, но и из-за того, как мы их добились. Волшебные ночи на “Бернабеу” теперь стали частью истории футбола. Теперь начинается новое приключение, но моя связь с “Реалом” вечна», — сказал Анчелотти.