«Байер» объявил о назначении главным тренером Эрика тен Хага

Последним местом работы тен Хага был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в октябре 2024 года. Вместе с манкунианцами он завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги. Также нидерландец тренировал «Аякс», «Утрехт» и резервную команду «Баварии».