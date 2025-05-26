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«Байер» объявил о назначении главным тренером Эрика тен Хага

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг возглавил «Байер», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Эрик тен Хаг, ранее тренировавший «Манчестер Юнайтед», подписал с леверкузенским клубом контракт до лета 2027 года.

Последним местом работы тен Хага был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в октябре 2024 года. Вместе с манкунианцами он завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги. Также нидерландец тренировал «Аякс», «Утрехт» и резервную команду «Баварии».

Предыдущим наставником «Байера» был Хаби Алонсо, который 26 мая будет представлен в качестве главного тренера мадридского «Реала». В сезоне-2024/25 леверкузенцы финишировали на втором месте в Бундеслиге. В предыдущем сезоне Алонсо помог клубу выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.