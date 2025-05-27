Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона

В число номинированных на звание лучшего игрока сезона футболистов вошли четыре игрока «Барселоны»: Роберт Левандовски, Ламин Ямаль, Рафинья и Педри; три футболиста «Реала»: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде; а также два ярко проявивших себя испанских атакующих полузащитника — Иско из «Бетиса» и Ойан Сансет из «Атлетика».