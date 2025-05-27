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Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона

Семь футболистов «Реала» и «Барселоны» претендуют на звание лучшего игрока сезона в Ла Лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В число номинированных на звание лучшего игрока сезона футболистов вошли четыре игрока «Барселоны»: Роберт Левандовски, Ламин Ямаль, Рафинья и Педри; три футболиста «Реала»: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде; а также два ярко проявивших себя испанских атакующих полузащитника — Иско из «Бетиса» и Ойан Сансет из «Атлетика».

На тренерскую награду по итогам минувшего розыгрыша претендуют семь специалистов: Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Мичел Санчес («Жирона»), Диего Симеоне («Атлетико»), Хосе Бордалас («Хетафе»), Мануэль Пеллегрини («Бетис») и Маноло Гонсалес («Эспаньол»).

Чемпионом Испании стала «Барселона» набравшая 88 очков. Мадридский «Реал» отстал от нее на четыре очка. Тройку замкнул «Атлетико» (76 баллов).