Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
28.05
Бетис
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.66
П2
1.87

«Рома» обвинила Дзаньоло в избиении игроков молодежной команды

«Рома» сообщила об инциденте с участием полузащитника «Фиорентины» Николо Дзаньоло после матча команд в полуфинале плей-офф молодежной лиги Италии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным клуба, после выездного матча молодежной лиги против «Фиорентины» Дзаньоло «вошел в раздевалку команды и продемонстрировал провокационное поведение по отношению к некоторым игрокам молодежной команды “Ромы”, во время конфликта двум футболистам были нанесены удары. Встреча завершилась победой “Фиорентины” со счетом 2:1. Дзаньоло арендован “Фиорентиной” у турецкого “Галатасарая”.

«Футбольный клуб “Рома” решительно осуждает любую форму агрессивного поведения или поступков, которые не соответствуют ценностям спорта», — говорится в заявлении пресс‑службы римского клуба.

«Фиорентина» опубликовала официальное заявление с версией событий самого Дзаньоло, который, по данным СМИ, не имел права находиться в раздевалке.

— По окончании матча я зашел в раздевалку, чтобы поздравить ребят из «Фиорентины», затем прошел через раздевалку «Ромы», чтобы поприветствовать их и поздравить с сезоном. Однако в определенный момент они начали оскорблять меня, поэтому на этом этапе, чтобы избежать обострения ситуации, я предпочел просто уйти, — приводятся слова Дзаньоло на сайте клуба из Флоренции.

В составе «Ромы» Николо Дзаньоло стал победителем Лиги конференций в 2022 году. Он выступал за римский клуб с 2018-го по 2023 год.