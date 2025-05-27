«Рома» обвинила Дзаньоло в избиении игроков молодежной команды

— По окончании матча я зашел в раздевалку, чтобы поздравить ребят из «Фиорентины», затем прошел через раздевалку «Ромы», чтобы поприветствовать их и поздравить с сезоном. Однако в определенный момент они начали оскорблять меня, поэтому на этом этапе, чтобы избежать обострения ситуации, я предпочел просто уйти, — приводятся слова Дзаньоло на сайте клуба из Флоренции.