«Рома» обвинила Дзаньоло в избиении игроков молодежной команды

По данным клуба, после выездного матча молодежной лиги против «Фиорентины» Дзаньоло «вошел в раздевалку команды и продемонстрировал провокационное поведение по отношению к некоторым игрокам молодежной команды “Ромы”, во время конфликта двум футболистам были нанесены удары. Встреча завершилась победой “Фиорентины” со счетом 2:1. Дзаньоло арендован “Фиорентиной” у турецкого “Галатасарая”.
«Футбольный клуб “Рома” решительно осуждает любую форму агрессивного поведения или поступков, которые не соответствуют ценностям спорта», — говорится в заявлении пресс‑службы римского клуба.
«Фиорентина» опубликовала официальное заявление с версией событий самого Дзаньоло, который, по данным СМИ, не имел права находиться в раздевалке.
— По окончании матча я зашел в раздевалку, чтобы поздравить ребят из «Фиорентины», затем прошел через раздевалку «Ромы», чтобы поприветствовать их и поздравить с сезоном. Однако в определенный момент они начали оскорблять меня, поэтому на этом этапе, чтобы избежать обострения ситуации, я предпочел просто уйти, — приводятся слова Дзаньоло на сайте клуба из Флоренции.
В составе «Ромы» Николо Дзаньоло стал победителем Лиги конференций в 2022 году. Он выступал за римский клуб с 2018-го по 2023 год.