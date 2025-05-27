В ДТП на чемпионском параде «Ливерпуля» пострадали 47 человек

По официальным данным полиции, среди пострадавших оказалось четверо несовершеннолетних. В общей сложности 27 человек были доставлены в больницы, состояние двоих из них (взрослого и ребенка) оценивается как тяжелое.
«В больнице остаются четыре человека, их состояние оставляет желать лучшего. Мы, конечно, надеемся, что они выкарабкаются, и поддерживаем связь с полицией и службами скорой помощи», — сказал мэр Ливерпуля Стив Ротерам.
Мужчина, совершивший наезд, был задержан. Им оказался 53-летний местный житель. Британская полиция не рассматривает произошедшее как террористический акт.
Напомним, инцидент произошел около 18:00 по местному времени на Уотер-Стрит — улице, примыкаю