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Гасперини решил покинуть «Аталанту» после девяти лет в клубе

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в ближайшее время может покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 67-летний специалист принял решение покинуть клуб и уведомил об этом руководство бергамасков. Отмечается, что Гасперини ведет переговоры с «Ромой», которая предлагает итальянцу трехлетний контракт с зарплатой в пять миллионов евро в год.

Гасперини возглавил «Аталанту» в июне 2016 года. Под его руководством бергамаски четырежды становились бронзовыми призерами чемпионата Италии (2019−2021, 2025), а также выиграли Лигу Европы (2024). Дважды Гасперини признавался тренером года в Серии А (2019, 2020).

Действующий контракт Гасперини с «Аталантой» рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что бергамаски предложили ему продлить контракт еще на один год.