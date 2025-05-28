Гасперини решил покинуть «Аталанту» после девяти лет в клубе

По информации источника, 67-летний специалист принял решение покинуть клуб и уведомил об этом руководство бергамасков. Отмечается, что Гасперини ведет переговоры с «Ромой», которая предлагает итальянцу трехлетний контракт с зарплатой в пять миллионов евро в год.