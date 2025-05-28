«Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл товарищеский матч в Малайзии

«Манчестер Юнайтед» уступил сборной звезд Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в товарищеском матче.
Встреча прошла в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Команда Рубена Аморима проиграла со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил Маунг Маунг Лвин, выступающий за «Лампхун Уорриорз» из Таиланда и сборную Мьянмы.
Состав «Манчестер Юнайтед»: Онана (Хитон, 46), Манро (Фредриксон, 46), Магуайр (Армер, 33; Куконки, 46), Хэвен (Эванс, 46), Далот (Камасон, 33; Диалло, 46), Доргу (Амасс, 46), Угарте (Флетчер, 46), Каземиро (Коне, 33; Коллиер, 46), Мурхаус (Лэйси, 33; Гарначо, 46), Майну (Фернандеш, 46), Хейлунд (Оби-Мартин, 46).
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) включает в себя Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
В рамках азиатского турне «красные дьяволы» также сыграют в Гонконге с местной национальной командой, эта встреча состоится 30 мая.
По итогам сезона-2024/2025 «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге Европы команда дошла до финала, где уступила «Тоттенхэм Хотспур».