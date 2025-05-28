«Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл товарищеский матч в Малайзии

Встреча прошла в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Команда Рубена Аморима проиграла со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил Маунг Маунг Лвин, выступающий за «Лампхун Уорриорз» из Таиланда и сборную Мьянмы.