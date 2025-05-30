Тренер «Аталанты» Гасперини встретился с руководством «Ромы»

Гасперини возглавил «Аталанту» в июне 2016 года. Под его руководством бергамаски четырежды становились бронзовыми призерами чемпионата Италии (2019−2021, 2025), а также выиграли Лигу Европы (2024). Дважды Гасперини признавался тренером года в Серии А (2019, 2020). Его действующий контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2026 года.