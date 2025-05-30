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Тренер «Аталанты» Гасперини встретился с руководством «Ромы»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ведет переговоры о переходе в «Рому». Об этом сообщает Sky Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Издание опубликовало фотографию встречи сторон в ресторане. По информации источника, стороны обсудили с 67-летним специалистом ключевые аспекты потенциального сотрудничества, включая финансовую составляющую контракта и вопрос кадровой комплектации команды в период летнего межсезонья. Переговоры прошли в позитивном ключе, но пока нет полного согласия по всем пунктам.

Отмечается, что кандидатура Гасперини получила одобрение со стороны нынешнего наставника команды Клаудио Раньери, который участвует в процессе переговоров вместе со спортивным директором римского клуба Флораном Гисольфи. Стороны почти достигли принципиальной договоренности. Ожидается, что назначение Гасперини на пост главного тренера «Ромы» произойдет в течение ближайших нескольких дней.

Ранее сообщалось, что «Рома» предлагает Гасперини трехлетний контракт с зарплатой в пять миллионов евро в год.

Гасперини возглавил «Аталанту» в июне 2016 года. Под его руководством бергамаски четырежды становились бронзовыми призерами чемпионата Италии (2019−2021, 2025), а также выиграли Лигу Европы (2024). Дважды Гасперини признавался тренером года в Серии А (2019, 2020). Его действующий контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2026 года.