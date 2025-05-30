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«Реал» объявил о переходе Трента Александер-Арнольда

Мадридский «Реал» объявил о переходе защитника «Ливерпуля» и сборной Англии Трента Александер-Арнольда.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

26-летний англичанин присоединится к мадридскому клубу на правах свободного агента. Его контракт будет рассчитан до лета 2031 года. Также в соглашение будет включен пункт об отступных в размере одного миллиарда евро.

В воскресенье, 1 июня, Александер-Арнольд официально станет игроком «Реала» и начнет подготовку в клубному чемпионату мира ФИФА, который стартует 15 июня.

По информации Transfermarkt, «Ливерпуль» за досрочное расторжение контракта с Трентом получит от «Реала» 10 млн евро.

Александер-Арнольд находился в системе «Ливерпуля» с 2004 года. В 2016 году он дебютировал за основную команду мерсисайдцев и с тех пор сыграл за неё 354 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 92 голевые передачи.

Трент выиграл с «Ливерпулем» все значимые трофеи, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.