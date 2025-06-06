Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Сборные
20:00
Россия
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.41
П2
4.25
Футбол. Лига наций
завершен
Германия
1
:
Португалия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
завершен
Испания
5
:
Франция
4
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
08.06
Германия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.80
П2
2.73
Футбол. Лига наций
08.06
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.90
П2
1.93
Футбол. Чемпионат мира
09.06
Казахстан
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.35
П2
2.18

Источник: Кристиан Киву сменит Индзаги в «Интере»

Главный тренер «Пармы» Кристиан Киву возглавит «Интер», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, 44-летний специалист подписал контракт с клубом до 2027 года.

Кристиан Киву в феврале 2025 года начал тренерскую карьеру на высшем уровне, возглавив «Парму». На тот момент команда находилась в зоне вылета и под руководством Киву провела 13 матчей в серии А, одержала три победы, семь раз сыграла вничью и уступила в трех встречах. В итоге «Парма» сохранила место в Серии А на следующий сезон, заняв 16-е место.

С 2007-го по 2014 год Киву выступал за «Интер» в качестве футболиста. Он провел за команду 169 матчей, забил три гола и сделал восемь голевых передач. С «Интером» румынский футболист трижды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз стал победителем Лиги чемпионов. Он выступал также за румынские клубы «Решица», «Университатя Крайова», нидерландский «Аякс» и итальянскую «Рому». С 2018 года Киву работал с молодежными командами «Интера».

3 июня «Интер» объявил об уходе главного тренера команды Симоне Индзаги. Итальянец возглавил саудовский «Аль-Хиляль».