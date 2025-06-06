Источник: Кристиан Киву сменит Индзаги в «Интере»

По информации источника, 44-летний специалист подписал контракт с клубом до 2027 года.
Кристиан Киву в феврале 2025 года начал тренерскую карьеру на высшем уровне, возглавив «Парму». На тот момент команда находилась в зоне вылета и под руководством Киву провела 13 матчей в серии А, одержала три победы, семь раз сыграла вничью и уступила в трех встречах. В итоге «Парма» сохранила место в Серии А на следующий сезон, заняв 16-е место.
С 2007-го по 2014 год Киву выступал за «Интер» в качестве футболиста. Он провел за команду 169 матчей, забил три гола и сделал восемь голевых передач. С «Интером» румынский футболист трижды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз стал победителем Лиги чемпионов. Он выступал также за румынские клубы «Решица», «Университатя Крайова», нидерландский «Аякс» и итальянскую «Рому». С 2018 года Киву работал с молодежными командами «Интера».
3 июня «Интер» объявил об уходе главного тренера команды Симоне Индзаги. Итальянец возглавил саудовский «Аль-Хиляль».