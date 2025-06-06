Источник: Кристиан Киву сменит Индзаги в «Интере»

С 2007-го по 2014 год Киву выступал за «Интер» в качестве футболиста. Он провел за команду 169 матчей, забил три гола и сделал восемь голевых передач. С «Интером» румынский футболист трижды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз стал победителем Лиги чемпионов. Он выступал также за румынские клубы «Решица», «Университатя Крайова», нидерландский «Аякс» и итальянскую «Рому». С 2018 года Киву работал с молодежными командами «Интера».