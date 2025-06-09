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Фабио Капелло призвал ввести в Серии А лимит на легионеров

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выступил с предложением ввести лимит в Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Необходимо изменить подход к воспитанию молодых игроков, поскольку дефицит талантов вызывает серьезную озабоченность — проблема не ограничивается одним поколением и связана с методиками работы, о чем мы уже говорили. Кроме того, важно предоставлять больше игрового времени молодым футболистам в основной команде. Если бы это зависело от меня, я бы обязал клубы Серии А выпускать минимум трех итальянцев в стартовом составе на каждом матче», — сказал Капелло.

В минувшем сезоне в Серии А сыграли 743 футболиста из 67 стран, среди которых 295 итальянцев (39,7%). Они отыграли 32,7% от общего количества игрового времени и забили 294 гола (31,4%).

В Италии Капелло тренировал «Милан» (1991−1996, 1997−1998), «Рому» (1999−2004) и «Ювентус» (2004−2006), выиграв Серию А в общей сложности семь раз. С 2012 по 2015 год итальянец возглавлял сборную России. В апреле 2018 года Капелло завершил тренерскую карьеру.