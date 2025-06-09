Фабио Капелло призвал ввести в Серии А лимит на легионеров

«Необходимо изменить подход к воспитанию молодых игроков, поскольку дефицит талантов вызывает серьезную озабоченность — проблема не ограничивается одним поколением и связана с методиками работы, о чем мы уже говорили. Кроме того, важно предоставлять больше игрового времени молодым футболистам в основной команде. Если бы это зависело от меня, я бы обязал клубы Серии А выпускать минимум трех итальянцев в стартовом составе на каждом матче», — сказал Капелло.