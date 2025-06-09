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Трансферная стоимость Захаряна за три месяца упала вдвое

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке рыночной стоимости футболистов, обновил оценки игроков, выступающих в испанской Ла Лиге.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Рыночная стоимость полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна снизилась на 6 млн евро — с 15 млн до 9 млн евро. Последний раз он так оценивался осенью 2021 года, когда проводил свой первый полноценный сезон за московское «Динамо».

Это уже второе снижение рыночной стоимости Захаряна за последние три месяца. В марте Transfermarkt снизил оценочную стоимость полузащитника сборной России с 18 млн до 15 млн евро. Таким образом, за последние три месяца рыночная стоимость Захаряна упала в два раза.

В минувшем сезоне Захарян провел за «Реала Сосьедад» четыре матча, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. В обшей сложности 22-летний россиянин провел на поле 78 минут. Большую часть сезона Захарян пропустил из-за проблем с сухожилием.