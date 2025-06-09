Трансферная стоимость Захаряна за три месяца упала вдвое

Это уже второе снижение рыночной стоимости Захаряна за последние три месяца. В марте Transfermarkt снизил оценочную стоимость полузащитника сборной России с 18 млн до 15 млн евро. Таким образом, за последние три месяца рыночная стоимость Захаряна упала в два раза.