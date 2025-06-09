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Суперкомпьютер выбрал фаворита Клубного чемпионата мира

По прогнозу мадридский «Реал» находится лишь на пятом месте.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: FIFA

Суперкомпьютер Opta определил фаворитов на победу на клубном чемпионате мира, который состоится этим летом. Суперкомпьютер провел 10 тысяч симуляций турнира.

В 18,5% случаев победу в соревновании одержал действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ». Далее наибольшие шансы на победу на клубном чемпионате мира имеют «Манчестер Сити» (17,8%) и «Бавария» (12,8%).

В десятку фаворитов также вошли «Интер» (12,3%), «Реал» (9,8%), «Челси» (8,4%), «Боруссия» Дортмунд (5,4%), «Атлетико» (5,1%), «Ювентус» (3,6%) и «Бенфика» (3,3%).

Начало клубного чемпионата мира запланировано на 14 июня. В матче-открытии «Интер Майами» сыграет с египетским клубом «Аль-Ахли». Всего на турнире в США примут участие 32 команды из 6 конфедераций. Призовой фонд соревнования составляет более миллиарда долларов. Финал пройдет 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года станет 21-м розыгрышем турнира, а также первым по новому формату. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира ФИФА состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Японии между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес. После четырехлетнего перерыва, турнир был переименован в Клубный кубок мира ФИФА и снова стал проводиться с 2005 года.