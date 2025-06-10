«Манчестер Сити» объявил о переходе вратаря из «Челси»

«Для меня большая честь подписать контракт с “Сити”. Я издалека восхищался тем, чего добился этот клуб с тех пор, как к нему присоединился Пеп Гвардиола, и теперь я рад стать частью этого успеха. Я с нетерпением жду возможности поработать с Пепом, Хаби Мансисидором и превосходными вратарями, которые уже здесь, и увидеть их методы работы вблизи. Надеюсь, я смогу внести свой вклад на тренировках, в раздевалке и на поле, поскольку мы надеемся выиграть еще больше трофеев в следующем году», — приводит слова Беттинелли пресс-служба клуба.