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«Манчестер Сити» объявил о переходе вратаря из «Челси»

Голкипер Маркус Беттинелли подписал с «Манчестер Сити» контракт сроком на один год.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: mancity.com

Вратарь «Челси» Маркус Беттинелли перешел в «Манчестер Сити». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

33-летний голкипер подписал с новой командой контракт сроком на один год. Он присоединится к «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира.

«Для меня большая честь подписать контракт с “Сити”. Я издалека восхищался тем, чего добился этот клуб с тех пор, как к нему присоединился Пеп Гвардиола, и теперь я рад стать частью этого успеха. Я с нетерпением жду возможности поработать с Пепом, Хаби Мансисидором и превосходными вратарями, которые уже здесь, и увидеть их методы работы вблизи. Надеюсь, я смогу внести свой вклад на тренировках, в раздевалке и на поле, поскольку мы надеемся выиграть еще больше трофеев в следующем году», — приводит слова Беттинелли пресс-служба клуба.

Беттинелли является воспитанником «Фулхэма». Он играл в «Челси» с 2021 года, но с тех пор провел за основной состав только один матч.