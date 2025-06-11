Президент Ла Лиги — о клубном чемпионате мира: Это полный абсурд

«Это полный абсурд. Дело не только в физической нагрузке на игроков, а еще и в том, что модель клубного чемпионата мирп влияет на всю экосистему лиг, особенно в Европе. Уже сейчас есть разногласия насчёт того, когда “Реал” и “Атлетико” начнут чемпионат, что нарушает наше обычное расписание и вредит нам в среднесрочной перспективе. Решение на этот счёт принимать не мне одному. Оно будет принято, когда мы будем знать всю ситуацию. Но не должно быть так, что мы будем вынуждены постоянно подстраивать расписание под другие турниры, которые нам не нравятся. С нами не консультировались насчёт сроков — вообще не консультировались ни по какому поводу. Они просто навредят чемпионату Испании, если “Реал” или “Атлетико” не смогут сыграть в первом туре», — приводит слова Тебаса ESPN со ссылкой на Cadena Cope.
Начало клубного чемпионата мира запланировано на 14 июня. В матче-открытии «Интер Майами» сыграет с египетским клубом «Аль-Ахли». Всего на турнире в США примут участие 32 команды из 6 конфедераций. Призовой фонд соревнования составляет более миллиарда долларов. Финал пройдет 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.
Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года станет 21-м розыгрышем турнира, а также первым по новому формату. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира ФИФА состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Японии между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес. После четырехлетнего перерыва, турнир был переименован в Клубный кубок мира ФИФА и снова стал проводиться с 2005 года.