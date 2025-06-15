«ПСЖ» — «Атлетико» на КЧМ. «Формула-1»: что посмотреть сегодня

В этом сезоне Рассел еще ни разу не выиграл Гран-при. Пилот «Мерседеса» четыре раза поднимался на подиум. Удастся ли Пиастри опередить двух соперников и укрепить свое лидерство в личном зачете? Кто заберет победу на десятом этапе? Ответ получим уже вечером.