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«ПСЖ» — «Атлетико» на КЧМ. «Формула-1»: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях воскресенья, 15 июня, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Канады. Гонка

21:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

По итогам квалификации первое место на стартовой решетке Гран-при Канады займет пилот команды «Мерседес» Джордж Рассел. Вторым стартует четырехкратный чемпион «королевских гонок» Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третьим со старта уйдет лидер текущего сезона Оскар Пиастри из «Макларен».

В этом сезоне Рассел еще ни разу не выиграл Гран-при. Пилот «Мерседеса» четыре раза поднимался на подиум. Удастся ли Пиастри опередить двух соперников и укрепить свое лидерство в личном зачете? Кто заберет победу на десятом этапе? Ответ получим уже вечером.

Футбол. 1-й тур КЧМ. Группа С. «Бавария» — «Окленд Сити»

19:00. Где смотреть: Окко Спорт.

Победитель Бундеслиги минувшего сезона — мюнхенская «Бавария» — встретится с чемпионом Новой Зеландии и Лиги чемпионов ОФК — «Окленд Сити». Главный тренер немецкого клуба Венсан Компани будет вынужден дать отдых некоторым игрокам основы, так как они были задействованы в матчах сборной Германии.

«Окленд Сити» является одним из лидеров в своем регионе. Команда имеет на счету десятки трофеев. Накануне вылета на КЧМ клуб провел товарищеский матч с «Аль-Айном» (0:1), чтобы проверить готовность стартового состава.

«Окленд» попробует сдержать натиск более мастеровитого соперника и не допустить провала в первом матче группового этапа.

Футбол. 1-й тур КЧМ. Группа В. «ПСЖ» — «Атлетико Мадрид»

22:00. Где смотреть: Окко Спорт.

«ПСЖ» начинает Клубный чемпионат мира в статусе победителя Лиги чемпионов и фаворита турнира по версии суперкомпьютера Opta. Также команда Луиса Энрике в минувшем сезоне выиграла чемпионат Франции и Кубок страны.

Мадридский «Атлетико» завоевал бронзу Ла Лиги сезона 2024/25. Но команду Диего Симеоне не стоит сбрасывать со счетов.

Ранее команды встречались между собой трижды. Последний матч, который прошел 6 ноября 2024 года в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, завершился победой «Атлетико» со счетом 2:1. Получится ли у «Атлетико» вновь обыграть заметно прибавивший «ПСЖ»? Узнаем совсем скоро.