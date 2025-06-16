«Порту» не смог обыграть «Палмейрас» на старте клубного ЧМ

Команды нанесли на двоих 28 ударов по воротам (8 — в створ), но так и не сумели распечатать ворота друг друга. Лучшим игроком матча был признан 18-летний вингер «Палмейраса» Эстевао, который этим летом станет игроком «Челси».
Это вторая подряд нулевая ничья в группе А. Ранее «Аль‑Ахли» и «Интер Майами» завершили матч открытия турнира с аналогичным счетом.
В другом матче игрового дня «Ботафого» обыграл «Сиэтл Саундерс» (2:1) и вышел на второе место в турнирной таблице группы В. Бразильский клуб имеет одинаковое количество очков с «Пари Сен-Жермен», который в первом туре разгромил «Атлетико» (4:0).
Сегодня на клубном чемпионате мира пройдут три матча: «Челси» сыграет с «Лос-Анджелесом» (22:00), «Бока Хуниорс» встретится с «Бенфикой» (01:00), а «Фламенго» завершит игровой день матчем с «Эсперансом» (04:00).
Ренату Пайва
Брайан Шметцер
Жаир Кунья
(Алекс Теллес)
28′
Игор Жезус
(Витиньо)
44′
Кристиан Рольдан
(Пол Ротрок)
75′
12
Джон
2
Витиньо
26
Грегоре
7
Виктор Гимарайнс Артур
32
Жаир Кунья
20
Александер Барбоса
61′
13
Алекс Теллес
69′
66
Куябано
17
Марлон Фрейтас
85′
5
Данилу Барбоза
10
Джефферсон Саварино
69′
98
Артур Кабрал
99
Игор Жезус
85′
23
Сантьяго Родригес
39
Гонсало Мастриани
46′
30
Карлос Хоакин Корреа
64′
24
Штефан Фрай
16
Алекс Рольдан
11
Альберт Руснак
25
Джексон Рейген
87′
7
Кристиан Рольдан
18
Обед Варгас
5
Нуху Толо
27′
46′
15
Джон Белл
9
Хесус Феррейра
71′
10
Педро де ла Вега
77
Райан Кент
71′
14
Пол Ротрок
19
Дэнни Мусовски
84′
95
Осазе Де Розарио
20
Ким Ки Хи
46′
21
Рид Бейкер-Уайтинг
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
23
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
4
18
Фолы
6
0
Офсайды
0
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти